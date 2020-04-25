Драфт НФЛ-2020 встановив історичний рекорд

Джерело - Чемпіон.
Перший раунд драфту НФЛ 2020 набралв рекордні 15,6 мільйона глядачів на телебаченні. Це на 37% більше, ніж у минулому році.
Про це повідомляє журналіст Скотт Хенсон.
Минулого року перший раунд драфту набрав лише 11,4 мільйона глядачів.
Перший раунд відбувся у четвер в ефірі ABC, ESPN, мережі NFL та ESPN Deportes.
Попередній рекорд становив 12,4 млн у 2014 році, коли драфт був проведений на початку травня.
Wow. The MOST WATCHED #NFLDraft in history! 15.6 Million ! ! !— Scott Hanson (@ScottHanson) April 24, 2020
Нагадаємо, в НБА можуть відкласти драфт.