Драфт НФЛ-2020 встановив історичний рекорд

Перший раунд драфту НФЛ 2020 набралв рекордні 15,6 мільйона глядачів на телебаченні. Це на 37% більше, ніж у минулому році.

Про це повідомляє журналіст Скотт Хенсон.

Минулого року перший раунд драфту набрав лише 11,4 мільйона глядачів.

Перший раунд відбувся у четвер в ефірі ABC, ESPN, мережі NFL та ESPN Deportes.

Попередній рекорд становив 12,4 млн у 2014 році, коли драфт був проведений на початку травня.

Wow. The MOST WATCHED #NFLDraft in history! 15.6 Million ! ! !