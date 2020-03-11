У Києві через коронавірус ввели обмеження на масові заходи

Судячи з усього, заходи стосуються і спорту

В якості превентивних заходів через поширення коронавірусу у Києві з 12-го березня обмежують освітній процес і скасовуються масові заходи.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Щоб запобігти можливому розповсюдженню захворювання коронавірус, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів і обмежень. Хоча в Києві поки не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусом, ми вирішили не чекати і убезпечити жителів міста. Превентивні заходи в Києві вводимо з 12 березня. Попередньо - до кінця березня", - заявив Кличко.

Раніше повідомлялося, що матчі чемпіонату Франції будуть відбуватися без глядачів.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті - Арсенал перенесений через контакт із зараженим коронавірусом власником Олімпіакоса.