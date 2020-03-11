Матч Манчестер Сіті - Арсенал перенесений через контакт із зараженим коронавірусом власником Олімпіакоса

Джерело - sport.ua.
Матч 28-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті - Арсенал перенесений на невизначений термін через коронавірус.
Про це повідомляє прес-служба лондонського клубу.
Таке рішення прийнято через те, що футболісти лондонського клубу контактували з президентом Олімпіакоса Евангелосом Марінакісом, у якого виявлений коронавірус. Лондонці зустрічалися з Марінакісом під час матчу Ліги Європи.
Таким чином, футболісти Арсеналу і деякі співробітники клубу проведуть 14 днів вдома в якості карантину.
Раніше, у Мбаппе підозра на коронавірус.
Раніше повідомлялося, що матчі чемпіонату Франції будуть відбуватися без глядачів.