Матч Манчестер Сіті - Арсенал перенесений через контакт із зараженим коронавірусом власником Олімпіакоса

Футболісти лондонського клубу будуть поміщені в карантин

Матч 28-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті - Арсенал перенесений на невизначений термін через коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба лондонського клубу.

Таке рішення прийнято через те, що футболісти лондонського клубу контактували з президентом Олімпіакоса Евангелосом Марінакісом, у якого виявлений коронавірус. Лондонці зустрічалися з Марінакісом під час матчу Ліги Європи.

Таким чином, футболісти Арсеналу і деякі співробітники клубу проведуть 14 днів вдома в якості карантину.

Раніше, у Мбаппе підозра на коронавірус.

Раніше повідомлялося, що матчі чемпіонату Франції будуть відбуватися без глядачів.