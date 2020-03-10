Матчі чемпіонату Франції будуть відбуватися без глядачів

Джерело - Чемпіон.
Керівництво французької Ліги 1 оголосило, що всі матчі першого і другого дивізіонів чемпіонату Франції до 15 квітня будуть проводитися без глядачів.
Про це повідомляє прес-служба ліги.
Причиною стало поширення коронавірусу. У Франції число інфікованих вірусом Covid-19 перевищила 1400 осіб, померло вже 30.
🚨 La @LFPfr s’est prononcée ce jour sur la tenue des matchs de @Ligue1Conforama et @DominosLigue2 à huis clos total jusqu'au 15 avril 2020.— Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) March 10, 2020
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Раніше повідомлялося, що всі поєдинки Серії А припиняються слідуючи указу прем'єр-міністра Італії про скасування всіх заходів.