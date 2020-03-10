Матчі чемпіонату Франції будуть відбуватися без глядачів

Матчі Ліги 1 будуть відбуватися за закритими дверима

Джерело - Чемпіон.

Керівництво французької Ліги 1 оголосило, що всі матчі першого і другого дивізіонів чемпіонату Франції до 15 квітня будуть проводитися без глядачів.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

Причиною стало поширення коронавірусу. У Франції число інфікованих вірусом Covid-19 перевищила 1400 осіб, померло вже 30.

🚨 La @LFPfr s’est prononcée ce jour sur la tenue des matchs de @Ligue1Conforama et @DominosLigue2 à huis clos total jusqu'au 15 avril 2020.



📰➡️ https://t.co/48YtppFmbU pic.twitter.com/JGeQHtFifB — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) March 10, 2020

Раніше повідомлялося, що всі поєдинки Серії А припиняються слідуючи указу прем'єр-міністра Італії про скасування всіх заходів.