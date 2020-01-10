Португалія перемогла Францію, Австрія здолала Чехію. Результати матчів чемпіонату Європи

Відбулися шість матчів першого туру Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 січня, відбулися перші матчі груп В, D та F 14-го чемпіонату Європи з гандболу серед чоловіків.

У групі В Чехія та Північна Македонія святкували перемоги. Норвегія і Португалія у своїй групі теж набрали по два очка. У групі F Словенія переграла Польщу, а Швеція розгромила Швейцарію.

Чемпіонат Європи

Попередній раунд

Група В

Чехія - Австрія 29:32 (14:13)

Північна Македонія - Україна 26:25 (13:10)

Група D

Норвегія - Боснія і Герцеговина 32:26 (17:12)

Франція - Португалія 25:28 (11:12)

Група F

Словенія - Польща 26:23 (13:11)

Швеція - Швейцарія 34:21 (20:13)

Нагадаємо, що вчора матчами групи А і С стартував чоловічий чемпіонат Європи з гандболу.