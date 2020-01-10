Португалія перемогла Францію, Австрія здолала Чехію. Результати матчів чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 10 січня, відбулися перші матчі груп В, D та F 14-го чемпіонату Європи з гандболу серед чоловіків.
У групі В Чехія та Північна Македонія святкували перемоги. Норвегія і Португалія у своїй групі теж набрали по два очка. У групі F Словенія переграла Польщу, а Швеція розгромила Швейцарію.
Чемпіонат Європи
Попередній раунд
Група В
Чехія - Австрія 29:32 (14:13)
Північна Македонія - Україна 26:25 (13:10)
Група D
Норвегія - Боснія і Герцеговина 32:26 (17:12)
Франція - Португалія 25:28 (11:12)
Група F
Словенія - Польща 26:23 (13:11)
Швеція - Швейцарія 34:21 (20:13)
Нагадаємо, що вчора матчами групи А і С стартував чоловічий чемпіонат Європи з гандболу.