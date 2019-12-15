 Бубка проголосував проти відсторонення Росії від участі в Олімпіаді | Олімпійські ігри-2020 | Champion.com.ua
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Бубка проголосував проти відсторонення Росії від участі в Олімпіаді

Сьогодні 13:01 1349 2
Бубка не підтримує рішення WADA
Бубка проголосував проти відсторонення Росії від участі в Олімпіаді
#Бубка, #Росія

Джерело - Чемпіон.

У МОК 23 представники проголосували за підтвердження про заборону приймати Росії участі в Олімпіаді.

Про це повідомляє Andryulik у Twitter.

Керівник НОК України Сергій Бубка проголосував проти заборони. Він виступив за те, щоб дозволили деяким спортсменам брати участь під прапором Росії на Олімпіаді.

Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.

Нагадаємо, ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.

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