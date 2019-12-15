Бубка проголосував проти відсторонення Росії від участі в Олімпіаді

Бубка не підтримує рішення WADA

Джерело - Чемпіон.

У МОК 23 представники проголосували за підтвердження про заборону приймати Росії участі в Олімпіаді.

Про це повідомляє Andryulik у Twitter.

Пока вы спите в МОК голосовали. 23 представителя проголосовали за подтверждение о запрете принимать России участия в Олимпиаде, одна страна это Украина (Сергей Бубка) против запрета и чтоб разрешили некоторым спортсменам участвовать под флагом России на Олимпиаде. — 🗼ANDRYULIK 🇺🇦 (@Andryulik) December 15, 2019

Керівник НОК України Сергій Бубка проголосував проти заборони. Він виступив за те, щоб дозволили деяким спортсменам брати участь під прапором Росії на Олімпіаді.

Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.

Нагадаємо, ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.