Новина про голосування Бубки - не правдива

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, декілька українських ЗМІ, серед яких і Чемпіон, розмістили інформацію про голосування Сергія Бубки проти дискваліфікації Росії від Олімпіади.

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Але на сайті МОК немає інформації про голосування щодо відсторонення Росії від участі в Олімпіаді.

Раніше на сайті МОК повідомлялося, що комітет підтримує рішення виконкому Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) про відсторонення Росії від міжнародних змагань на чотири роки.

Тому, ми просимо вибачення за розміщення не перевіреної новини.