Російська олімпійська чемпіонка несподівано призупинила кар’єру

Російська фігуристка, олімпійська чемпіонка 2018 року Аліна Загітова призупинила спортивну кар'єру.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Я не йду з великого спорту, але не буду брати участь в чемпіонаті Росії в Красноярську. Я без відбору не претендую на участь в чемпіонатах Європи та світу, так як я завжди відбиралася за спортивним принципом", - розповіла Загітова.