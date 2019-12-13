Російська олімпійська чемпіонка несподівано призупинила кар’єру

Джерело - gazeta.ru.
Російська фігуристка, олімпійська чемпіонка 2018 року Аліна Загітова призупинила спортивну кар'єру.
Про це розповіла сама спортсменка.
"Я не йду з великого спорту, але не буду брати участь в чемпіонаті Росії в Красноярську. Я без відбору не претендую на участь в чемпіонатах Європи та світу, так як я завжди відбиралася за спортивним принципом", - розповіла Загітова.
Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.
Нагадаємо, ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.