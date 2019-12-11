Олімпійський комітет Великої Британії закликав посилити санкції проти Росії

Джерело - sportrbc.ru.
Національний олімпійський комітет (НОК) Великої Британії закликав прийняти максимально можливі санкції щодо Росії.
Про це заявив керівник НОК Хью Робертсон в інтерв'ю Daily Mail.
"Протягом трьох Олімпіад ми стикаємося з проблемою систематичного вживання допінгу російськими спортсменами. Я б порівняв це з навислою над олімпійським рухом величезною чорною хмарою.
Ми підтримуємо максимально можливі санкції проти Росії. У Пхенчхан британські спортсмени змагалися з російською командою, нехай і під іншим ім'ям. Це не повинно повторитися", - сказав Робертсон.
Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.
Нагадаємо, ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.