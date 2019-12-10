Необхідно переглянути результати Лондона-2012 і Сочі-2014 - Родченков

Джерело - sports.ru.
Через шахрайські дії Росії могло постраждати чимало спортсменів.
Про це розповів екс-голова Московської антидопінгової лабораторії WADA Григорій Родченков.
"Результати Олімпійських ігор в Лондоні і Сочі повинні бути проаналізовані і переглянуті з урахуванням нових знань, отриманих до сьогоднішнього дня. У нас є всього кілька місяців для повторного аналізу зразків з Лондона-2012, тому що за правилами WADA для аналізу є всього 8 років.
Існує ціле покоління чистих спортсменів, які з болем залишили свої мрії і втратили медалі через російських шахраїв. Нам потрібно прийняти самі рішучі дії, щоб відновити справедливість", - розповів Родченков.
Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.
Нагадаємо, ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.