Тренер збірної України подав позов до суду проти Векли, який звинуватив його в сексуальному насильстві

Тренер подав до суду на свого колишнього учня

Джерело - Чемпіон.

Тренер збірної України зі скелелазіння Артур Печій подав позовну заяву про захист честі, гідності і ділової репутації до Обухівського районного суду Київської області проти Павла Векла.

Про це тренер повідомив у Facebook.

"Крапку в потоці брехливих звинувачень повинен поставити суд. Нехай наклепники відповідатимуть за свої слова. І дуже прошу ЗМІ не публікувати нічим не підтверджені звинувачення на мою адресу. Сподіваюся, журналістська честь коштує дорожче висмоктаній з пальця сенсацій і грошей, які пропонують за такі публікації", - написав Печій.

Векла раніше звинуватив тренера в сексуальному насильстві. Тренер вже заперечував звинувачення.