Майстер спорту зі скелелазіння піддавався сексуальному насильству з боку тренера

Піддавався сексуальному насильству

Майстер спорту зі скелелазіння Павло Векла у період з 2005 до 2013 року піддавався сексуальному насильству з боку голови комітету зі скелелазіння, тренера національної збірної зі скелелазіння Артура Печія.

Про це Векла заявив у Facebook.

"Я був слабкою дитиною. Як тільки це сталося перший раз - я моторошно боявся. Боявся зізнатися іншим - це ж ганьба. Далі був шантаж ... Я пам'ятаю розмову на вулиці в Австрії: "Ти ніхто, ти нічого не вартий без мене. Збирай свої речі і йди ". Потрібно було так і робити. Але не зробив. Статевий розвиток робило свої психологічні зміни, я вже знав про те, що я "по дівчаткам", і коли я про це говорив Артуру - він це припиняв. Під причиною: "Баби приносять тільки шкоду, подивися на того, він одружився і пішов зі спорту. Через баб у нього купа проблем. Баби в усьому винні". У Німеччині дітям ще в школі кажуть, що таке педофілія. І якщо хоч найменший натяк - до батьків і заяву в поліцію. У нас, на жаль, по іншому. Це слово я знайшов лише через багато років після, коли я вже вчився в університеті і почав читати в інтернеті, які можуть бути наслідки після анального сексу. Знайдена інформація не була смертельною, тому я як би змирився з цим. Я продав себе в сексуальне рабство. Так як я не міг нічого змінити. У мене не було ніякого впливу, ні друзів, ні тямущих психологів і юристів", - написав Векла.

Також за словами Векла, Печій має відношення до розкрадань на закупівлях федерації скелелазіння України. Печій планує брати участь у виборах глави федерації, які мають відбутися 7 грудня.

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