Тренер національної збірної України заперечив звинувачення у сексуальному насильстві

Печій відкидає звинувачення

Тренер національної збірної зі скелелазіння Артур Печій відкидає звинувачення майстера спорту зі скелелазіння Павла Векла щодо сексуального насильства.

Про це тренер заявив 4sport.ua.

"Дана інформація вже є предметом мого звернення в суд. Може дочекаємося рішення суду, перш ніж кидати голослівні звинувачення", - заявив Печій.

Скелелазіння було включено в олімпійську програму і вперше буде представлено на Іграх в Токіо-2020.

Нагадаємо, комітет WADA рекомендує відсторонити Росію від всіх змагань на 4 роки.