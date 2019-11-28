Тренер національної збірної України заперечив звинувачення у сексуальному насильстві

Джерело - Tribuna.com.
Тренер національної збірної зі скелелазіння Артур Печій відкидає звинувачення майстера спорту зі скелелазіння Павла Векла щодо сексуального насильства.
Про це тренер заявив 4sport.ua.
"Дана інформація вже є предметом мого звернення в суд. Може дочекаємося рішення суду, перш ніж кидати голослівні звинувачення", - заявив Печій.
Скелелазіння було включено в олімпійську програму і вперше буде представлено на Іграх в Токіо-2020.
Нагадаємо, комітет WADA рекомендує відсторонити Росію від всіх змагань на 4 роки.