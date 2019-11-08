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Ти готовий? Брутальний Конор Мак-Грегор – нова епічна історія

Сьогодні 16:15 214 0
Ти готовий? Брутальний Конор Мак-Грегор – нова епічна історія
#Мак-Грегор, #ММА

Джерело - Чемпіон.

У жовтні Україна вперше зустрілася з культовим спортсменом, бійцем зі змішаних бойових мистецтв, чемпіоном UFC – Конором Мак-Грегором, який відвідав Київ на запрошення Parimatch.

А вже у листопаді стартує нова рекламна кампанія з амбасадором бренду. З перших кадрів Конор постає у непередбачуваних образах та відкриває світ справжніх палких чоловічих бажань, почуттів, розваг та шалених перемог.

"Неможливо раціонально оцінювати персону Конора, але і неможливо залишатися байдужим до нього. В рекламній кампанії він зіграв самого себе – непередбачуваного та брутального, але завжди надійного та зарядженого на перемогу", — зазначив  CEO Parimatch Сергій Портнов.

15 сцен та 5 образів Конора. Зйомки відеоролика тривали 3 доби в Дубліні та Києві за участю творчого дуету Angelo Merten & Charlie Bravo. Постпродакшн тривав 3 місяці, а саунд-дизайн оформлював також канадський композитор.

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