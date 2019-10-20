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Мак-Грегор знаходиться під слідством у справі про сексуальне насильство

Сьогодні 09:46 352 0
На даний момент ірландською поліцією не було висунуто офіційних звинувачень.
Мак-Грегор знаходиться під слідством у справі про сексуальне насильство
#Мак-Грегор, #UFC

Джерело - The New York Times.

Колишній чемпіон UFС в двох дивізіонах Конор Мак-Грегор перебуває під слідством за звинуваченням у скоєнні сексуального насильства.

Про це повідомляє The New York Times.

Минулого тижня жінка у віці 20 років, перебуваючи в автомобілі, піддалася сексуальному насильству біля одного з дублінських пабів.

Вона звинуватила в цьому Мак-Грегора. На даний момент ірландською поліцією не було висунуто офіційних звинувачень.

"Конор Мак-Грегор часто стає предметом чуток. Він категорично заперечує будь-які звинувачення в сексуальному насильстві ", - заявив представник ірландця.

Нагадаємо, UFC відмовив Мак-Грегору у поєдинку з Едгаром.

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