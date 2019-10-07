Джерело - Чемпіон.
Українська команда видала потужний виступ у кваліфікації на чемпіонат світу.
Україна показала четвертий результат у командній кваліфікації на чемпіонаті світу. Вище української збірної фінішували лише Росія, Китай та Японія.
Національну команду представляли - Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Петро Пахнюк, Владислав Грико, Євген Юденков.
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Усі учасники команди зможуть змагатися в особистому багатоборстві чи окремих снарядах на Олімпіаді в Токіо у 2020 році. Тобто Україна взяла п’ять ліцензій: командну + 4 особисті.
Відзначимо, що наразі на Олімпійські ігри вже кваліфікувалося 59 українських спортсменів.
Нагадаємо, в останній змагальний день на чемпіонаті світу збірна України в жіночій естафеті 4х400 посіла 7 сходинку в фіналі, проте через дискваліфікацію Канади українки перемістилися на 6 місце, що дає право виступити на Олімпійських іграх в Токіо-2020.