Українці показали фантастичний результат

Джерело - Чемпіон.

Українська команда видала потужний виступ у кваліфікації на чемпіонат світу.

Україна показала четвертий результат у командній кваліфікації на чемпіонаті світу. Вище української збірної фінішували лише Росія, Китай та Японія.

Національну команду представляли - Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Петро Пахнюк, Владислав Грико, Євген Юденков.

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Усі учасники команди зможуть змагатися в особистому багатоборстві чи окремих снарядах на Олімпіаді в Токіо у 2020 році. Тобто Україна взяла п’ять ліцензій: командну + 4 особисті.

Відзначимо, що наразі на Олімпійські ігри вже кваліфікувалося 59 українських спортсменів.

Нагадаємо, в останній змагальний день на чемпіонаті світу збірна України в жіночій естафеті 4х400 посіла 7 сходинку в фіналі, проте через дискваліфікацію Канади українки перемістилися на 6 місце, що дає право виступити на Олімпійських іграх в Токіо-2020.