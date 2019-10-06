Україна провалила естафету на чемпіонаті світу у Катарі

Українки не змогли поборотися за медалі на ЧС

Українська команда невдало провела фінальний етап естафети 4x400 метрів.

Українська естафетна команда у складі Катерини Климюк, Ольги Ляхової, Тетяни Мельник, Ганни Рижикової невдало провела фінальний забіг і зайняла лише 7-ме місце з результатом 3:27.48.

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Відзначимо, що підсумковий результат майже на секунду гірший за попередній забіг.

Перше місце впевнено зайняла національна команда США, друге місце зайняла Польща, третя – Ямайка.

Раніше, Рижикова вивела Україну у фінал чемпіонату світу.