Завдяки дискваліфікації Канади Україна посіла шосте місце в естафеті і поїде на Олімпіаду

Наші піднялися на одну позицію

Джерело - Чемпіон.

Жіноча українська естафетна команда 4х400 метрів у фіналі чемпіонату світу з результатом 3.27,48 хв фінішувала сьомою, проте після дискваліфікації канадійок піднялася на шосту позицію.

Команда у складі Катерини Климюк, Ольги Ляхової, Тетяни Мельник, Ганни Рижикової фінішувала з результатом 3:27.48.

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Головним підсумком цього фіналу для України є не зайняте місце, а здобуття олімпійської ліцензії. Її ґарантувала не просто участь, а фініш у фінальному забігу без дискваліфікації.