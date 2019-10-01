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ЧС з легкої атлетики 2019: розклад та результати українців

Сьогодні 14:10 2536 0
Чемпіонат світу з легкої атлетики проходить в Досі з 27 вересня по 6 жовтня
ЧС з легкої атлетики 2019: розклад та результати українців

Джерело - Чемпіон.

 27 вересня розпочинається чемпіонат світу з легкої атлетики. Змагання проходитимуть в столиці Катару Досі на стадіоні Халіфа, який вміщує 40 000 глядачів.

Україну на чемпіонаті світу представлять 44 спортсмени, які будуть представлені в 21 дисципліни. Пряма трансляція чемпіонату світу ТУТ.

  Читайте: Левченко, Магучіх і Прищепа розпочинають боротьбу за медалі чемпіонату світу. Анонс 1-го дня

Розклад і результати українців:

27 вересня

16:40 Жінки. Метання молота. Кваліфікація.
 
 - Ірина Климець (72,93 м PB - вийшла в фінал, 5-е підсумкове місце)
 - Ірина Новожилова (65,31 м - не вийшла в фінал, 30-е підсумкове місце)
 - Олена Шамотіна (67,30 м - не вийшла в фінал, 24-е підсумкове місце)
 
17:10 Жінки. 800 м. Перший раунд.
 
 - Ольга Ляхова (2:01,47 - 4-е місце у своєму забігу, 6-е підсумкове, вийшла в півфінал)
 - Наталя Прищепа (2:03,22 - 1-е місце у своєму забігу, 21-е підсумкове, пробилася в півфінал)
 
17:30 Жінки. Стрибки з жердиною. Кваліфікація. 
 - Марина Килипко (подолала висоту 4,55 м, що не дозволило пробитися у фінал, 21-й підсумковий результат)
 
18:40 Жінки. Стрибки у висоту. Кваліфікація.
 
 - Юлія Левченко (взяла 1,92 м і пройшла у фінал),
 - Ірина Геращенко (взяла 1,85 м і не вийшла в фінал),
 - Ярослава Магучіх (взяла 1,94 м і пройшла у фінал)
 
23:59 Жінки. Марафон.
 
 - Олександра Шафар - не фінішувала

 Чемпіонат світу з Легкої атлетики - 2019: календар, розклад, результати - онлайн

28 вересня

19:15 Жінки. 800 м. Півфінал
 
 - Ольга Ляхова (2:00.72 - 3 місце у забігові, не вийшла в фінал)
 - Наталя Прищепа (2:01.24 - 5 час у забігові, не вийшла в фінал)
 
19:25 Жінки. Метання молота. Фінал
 - Ірина Климець (73,56 - особистий рекорд і 5 місце)
 
20:00 Мікст. Естафета 4x400 м. Попередній раунд.
 - Україна (3.17,50 - 7 час у попередньому забігові, не вийшла в наступний раунд)
 
23:30 Чоловіки. Ходьба 50 км
 - Закальницькій (4:12:28 SB - 9 місце)
 - Банзерук (не фінішував)
 - Литанюк (4:42:18 - 25 місце)
 
23:30 Жінки. Ходьба 50 км
 - Собчук (4:33:38 - 4 місце)
 - Юдкіна (4:36:00 - 6 місце)
 - Мирончук (не фінішувала) 

29 вересня

20:05 Чоловіки. 200 м. Перший раунд
 - Смелик (20,39 - 3 місце в забігу, кваліфікувався у півфінал)
 
20:40 Жінки. Стрибки з жердиною. Фінал *
22:35 Мікст. Естафета 4x400 м. Фінал *
 
23:30 Жінки. Ходьба 20 км
 - Боровська (1:38:35 SB - 20 місце)
 - Кашина (1:41:44 - 29 місце)

30 вересня

16:30 Жінки. Метання списа. Кваліфікація
 - Гацько-Федусова (55,84 - 13 місце у групі В, не кваліфікувалася до фіналу)
 
20:30 Жінки. Стрибки у висоту. Фінал
 - Ярослава Магучіх (2,04 PB, WR U-20 - 2 місце)
 - Юлія Левченко (2,00 - 4 місце)
 
20:50 Чоловіки. 200 м. Півфінал
 - Смелик (20:55 - 7 місце в півфінальному забігу, не кваліфікувався до фіналу)
 
22:10 Жінки. 800 м. Фінал 

1 жовтня

16:30 Чоловіки. Метання молота. Кваліфікація. Перевозников, Регеда, Кохан

16:50 Чоловіки. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Бондаренко, Проценко

17:30 Жінки. 400 м з бар'єрами. Перший раунд. Рижикова

21:20 Жінки. Метання списа. Фінал *

22:40 Чоловіки. 200 м. Фінал *

2 жовтня

18:00 Жінки. Кидання диску. Кваліфікація. Семенова

21:05 Жінки. 400 м з бар'єрами. Півфінал *

21:40 Чоловіки. Метання молота. Фінал *

3 вересня

16:40 Жінки. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Саладуха, Красуцька

4 вересня

20:15 Чоловіки. Стрибки у висоту. Фінал *

20:40. Жінки. Естафета 4х100 м. Перший раунд

21:00 Жінки. Кидання диску. Фінал *

21:30 Жінки. 400 м з бар'єрами. Фінал *

23:30 Чоловіки. Ходьба 20 км. Шумик, Лосєв, Забуженко

5 вересня

16:30 Чоловіки. Метання списа. Нечипорук

17:15 Жінки. 100 м з бар'єрами. Плотіціна

17:50 Жінки. Стрибки в довжину. Кваліфікація. Бех-Романчук

19:55 Жінки. Естафета 4x400 м. Перший раунд. Україна

20:35 Жінки. Потрійний стрибок. Фінал *

22:05 Жінки. Естафета 4x100 м. Фінал *

23:59 Чоловіки. Марафон. Порозов

6 вересня

19:05 Жінки. 100 м з бар'єрами. Півфінал *

19:15 Жінки. Стрибки в довжину. Фінал *

19:55 Чоловіки. Метання списа. Фінал *

20:50 Жінки. 100 м з бар'єрами. Фінал *

21:15 Жінки. Естафета 4x400 м. Фінал *

* - у разі виходу

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