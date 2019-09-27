Джерело - Чемпіон.

Українські бігунки Наталя Прищепа та Ольга Ляхова подолали перший раунд у бігу на 800 м на чемпіонаті світу 2019.

Прищепа виграла свій забіг з результатом - 2:03.22, а Ляхова прибігла 4-ю з результатом 2:01.47 і добралася до півфіналу за кращим результатом. Попередній раунд складався з 6 забігів. Напряму в півфінал виходили 3 найкращі атлетки із забігу, а інші 6 добралися за кращими секундами.

Найкращий результат у попередньому раунді показала бігунка з Уганди Вінні Наньйонда - 2:00.36.

Нагадаємо, метальниця молоту Ірина Климець встановила особистий рекорд та пробилася до фіналую.

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