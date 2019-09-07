Мотор у SEHA лізі переграв переможця Ліги чемпіонів

Запорізький Мотор матч другого туру SEHA ліги проводив вдома.

Джерело - Чемпіон.

Запорізький Мотор матч другого туру SEHA ліги проводив вдома. Українському клубу протистояв гранд європейського гандболу – Вардар з Македонії, переможець Ліги чемпіонів 2018/19. Попри серйозний статус опонента, українці чинили гідний опір іменитому супернику та вирвали перемогу в кінцівці зустрічі з рахунком 32:31.

Український клуб мінімально перемагає вже в другій грі поспіль. 4 вересня Мотор в гостях на останніх секундах переграв Татран зі Словаччини з рахунком 25:24. Після двох турів з 6-ма очками запорізька команда очолила свою групу SEHA ліги.

Наступний матч турніру запорізький клуб проведе вдома 25 вересня проти команди Пекінського університету.

SEHA ліга

2 тур, 7 вересня

Мотор (Запоріжжя, Україна) – Вардар (Македонія) – 32:31 (13:12)