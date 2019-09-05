Українець претендує на звання найкращого легкоатлета місяця в Європі

Джерело - xsport.ua.
Український висотник Андрій Проценко претендує на звання найкращого легкоатлета Європи в серпні.
Про це повідомляє European Athletics.
Номінанти:
Андрій Проценко - стрибки у висоту, чемпіон Діамантової ліги з результатом 2,32 м.
Міхал Харатик - штовхання ядра, повторив рекорд Європи - 22,32 м і встановив новий рекорд командного чемпіонату Європи - 21,83 м.
Магнус Кірт - метання списа, виграв чотири з п'яти змагань в серпні, включаючи фінал Діамантової ліги в Цюріху з результатом 89,13 м.
Даніель Настільки - метання диска, виграв Finnkampen з результатом 69,42 м, а також чемпіонат Швеції - 69,23 м.
Карстен Вархольм - 400 метрів з бар'єрами, став чемпіоном Діамантової ліги з новим рекордом Європи і другим кращим результатом в світі в історії - 46,92 с.
Голосування триватиме до 13:00 8 вересня. Щоб проголосувати потрібно лайкнути запис European Athletics:
Раніше, Проценко став переможцем Діамантової ліги.
Нагадаємо, відома легкоатлетка арештована за перевезення наркотиків.