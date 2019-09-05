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Українець претендує на звання найкращого легкоатлета місяця в Європі

Сьогодні 13:41 275 0
Проценко виграв Діамантову лігу
Українець претендує на звання найкращого легкоатлета місяця в Європі
#Діамантова ліга, #Проценко

Джерело - xsport.ua.

Український висотник Андрій Проценко претендує на звання найкращого легкоатлета Європи в серпні.

Про це повідомляє European Athletics.

Номінанти:

Андрій Проценко - стрибки у висоту, чемпіон Діамантової ліги з результатом 2,32 м.

Міхал Харатик - штовхання ядра, повторив рекорд Європи - 22,32 м і встановив новий рекорд командного чемпіонату Європи - 21,83 м.

Магнус Кірт - метання списа, виграв чотири з п'яти змагань в серпні, включаючи фінал Діамантової ліги в Цюріху з результатом 89,13 м.

Даніель Настільки - метання диска, виграв Finnkampen з результатом 69,42 м, а також чемпіонат Швеції - 69,23 м.

Карстен Вархольм - 400 метрів з бар'єрами, став чемпіоном Діамантової ліги з новим рекордом Європи і другим кращим результатом в світі в історії - 46,92 с.

Голосування триватиме до 13:00 8 вересня. Щоб проголосувати потрібно лайкнути запис European Athletics:

Раніше, Проценко став переможцем Діамантової ліги.

Нагадаємо, відома легкоатлетка арештована за перевезення наркотиків.

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