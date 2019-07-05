Ліщинська: Нехай Башенко відповідає за свої слова

Президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко має публічно вибачитися перед Ганною Соловей і подати у відставку.

Так вважає українська легкоатлетка, срібний призер Олімпійських ігор Ірина Ліщинська.

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"Після образ спортсменки президент федерації велоспорту повинен публічно вибачитися перед Анною Соловей, подати у відставку, а велосипедної громадськості необхідно зібратися і перезавантажити федерацію, бо нічого було поводитися як хам і негідник. В особі Анни він показав своє ставлення до всіх спортсменів. Ось нехай і відповідає за свої слова!",- написала Ліщинська.