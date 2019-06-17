Президент UFC продовжив контракт з організацією

Президент UFC Дена Вайт підписав новий контракт з організацією.
Про це повідомив сам функціонер.
За словами Вайта, він збереже за собою пост ще протягом найближчих 10 років.
"Очевидно, що я дуже зайнятий. Я тільки що підписав новий контракт на 10 років з UFC. Готовий знову зайнятися яким-небудь бізнесом з братами Ферітта.
Я чув, що Лоренсо Фертіта був в Нью-Йорку і підтвердив інтерес до покупки команди НФЛ. Я чув, що Пантери і Бронкос вільні, можливо, Чарджерс виставлять на продаж. Подивимося, але якщо вони вирішать купити команду, готовий виступити партнером ", - цитує Вайта MMA Insight.
Раніше повідомлялося, що Вайт не буде переконувати Конора Мак-Грегора відмовитися від рішення піти на пенсію.
Джерело - ua-football.com.