Президент UFC продовжив контракт з організацією

Вайт керувати ще 10 років

Президент UFC Дена Вайт підписав новий контракт з організацією.

Про це повідомив сам функціонер.

За словами Вайта, він збереже за собою пост ще протягом найближчих 10 років.

"Очевидно, що я дуже зайнятий. Я тільки що підписав новий контракт на 10 років з UFC. Готовий знову зайнятися яким-небудь бізнесом з братами Ферітта. Я чув, що Лоренсо Фертіта був в Нью-Йорку і підтвердив інтерес до покупки команди НФЛ. Я чув, що Пантери і Бронкос вільні, можливо, Чарджерс виставлять на продаж. Подивимося, але якщо вони вирішать купити команду, готовий виступити партнером ", - цитує Вайта MMA Insight.

Раніше повідомлялося, що Вайт не буде переконувати Конора Мак-Грегора відмовитися від рішення піти на пенсію.

Джерело - ua-football.com.