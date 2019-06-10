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У Полтаві відбувся годинний забіг Ltava Run Racing

Вчора 22:34 147 0
Переможець пробіг понад 17 км
У Полтаві відбувся годинний забіг Ltava Run Racing

У Полтаві на картодромі Лтава відбувся годинний забіг організований Runing club Poltava – Ltava run racing. Захід проводять вже другий рік поспіль.

Участь у забігові взяли понад 200 спортсменів. Окрім годинних перегонів серед дорослих організатори організували забіг для дітей, які пробігли кілометрове коло картодрому.

Абсолютний переможець Антон Заїченко з Кременчука здолав за годину 17,212 м. Йому не вистачило зовсім трішки, щоб побити рекорд траси 17,365 м, який минулого року встановив Олександр Маслак з Лубен.

 
 
 
 
 
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181 учасник вийшов на старт Ltava run racing-2019, не рахуючи маленьких спортсменів дитячого забігу, щоб пробігти годину в зоні комфорту. Наш абсолютний переможець Антон Заїченко з Кременчука здолав за годину 17,212 м. Йому не вистачило зовсім трішки, щоб побити рекорд траси 17,365 м, який минулого року встановив Олександр Маслак з Лубен. Ми отримали безліч позитивних відгуків про наш годинний забіг на картодромі, і кожне ваше добре слово переконує нас, що ми йдемо у вірному напрямку! Дякуємо всім — партнерам, волонтерам, вболівальникам, учасникам — за те, що разом з нами створили незабутнє свято під назвою Ltava run racing-2019. Ми вже готуємось до відкриття реєстрації на наші наступні забіги — Прирічковий крос 6 липня та Полтавська ніч 28 вересня. Тому — до зустрічі!

A post shared by Running club Poltava (@runningclubpoltava) on

Усі переможці Ltava Run Racing 2019:

Діти, дистанція 1 коло/1 км:

Дівчатка

Мичко Уляна

Помазан Вікторія

Кривоніс Марія

Хлопчики

Ручка Владислав

Помазан Денис

Сурмач Давид

Дорослі за 1 годину:

Жінки

Карпенко Ольга, 13,345 км

Бондаренко Софія, 13,112 км

Ігуш Тамара, 12,795 км

Чоловіки

Заіченко Антон, 17,212 км

Тертишкін Сергій, 16,980 км

Маслак Олександр, 16,870 км

Джерело - Чемпіон.

#Полтава, #Runing club Poltava, #Ltava run racing
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