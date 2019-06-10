У Полтаві відбувся годинний забіг Ltava Run Racing

Переможець пробіг понад 17 км

У Полтаві на картодромі Лтава відбувся годинний забіг організований Runing club Poltava – Ltava run racing. Захід проводять вже другий рік поспіль.

Участь у забігові взяли понад 200 спортсменів. Окрім годинних перегонів серед дорослих організатори організували забіг для дітей, які пробігли кілометрове коло картодрому.

Абсолютний переможець Антон Заїченко з Кременчука здолав за годину 17,212 м. Йому не вистачило зовсім трішки, щоб побити рекорд траси 17,365 м, який минулого року встановив Олександр Маслак з Лубен.

Усі переможці Ltava Run Racing 2019:

Діти, дистанція 1 коло/1 км:

Дівчатка

Мичко Уляна

Помазан Вікторія

Кривоніс Марія

Хлопчики

Ручка Владислав

Помазан Денис

Сурмач Давид

Дорослі за 1 годину:

Жінки

Карпенко Ольга, 13,345 км

Бондаренко Софія, 13,112 км

Ігуш Тамара, 12,795 км

Чоловіки

Заіченко Антон, 17,212 км

Тертишкін Сергій, 16,980 км

Маслак Олександр, 16,870 км

Джерело - Чемпіон.