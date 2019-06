У Полтаві відбувся годинний забіг Ltava Run Racing

View this post on Instagram

181 учасник вийшов на старт Ltava run racing-2019, не рахуючи маленьких спортсменів дитячого забігу, щоб пробігти годину в зоні комфорту. Наш абсолютний переможець Антон Заїченко з Кременчука здолав за годину 17,212 м. Йому не вистачило зовсім трішки, щоб побити рекорд траси 17,365 м, який минулого року встановив Олександр Маслак з Лубен. Ми отримали безліч позитивних відгуків про наш годинний забіг на картодромі, і кожне ваше добре слово переконує нас, що ми йдемо у вірному напрямку! Дякуємо всім — партнерам, волонтерам, вболівальникам, учасникам — за те, що разом з нами створили незабутнє свято під назвою Ltava run racing-2019. Ми вже готуємось до відкриття реєстрації на наші наступні забіги — Прирічковий крос 6 липня та Полтавська ніч 28 вересня. Тому — до зустрічі!