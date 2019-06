Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор (21-4) анонсував повернення в Октагон.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

Wow! I’ve had 11 UFC bouts to this date...

Next up is the 12th.