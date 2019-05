Збірній України з фехтування на шаблях не вистачило трьох ударів для перемоги над представницями Італії.

Команда у складі Ольги Харлан, Олени Вороніної, Аліни Комащук та Юлії Бакастової завоювала срібні медалі на етапі Кубка світу в Тунісі.

