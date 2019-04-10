Україна – Хорватія: анонс і прогноз матчу

Команди зіграють другу товариську гру

Перший товариський поєдинок між збірними України та Хорватії, який був зіграний 9 квітня, вочевидь, надав багато інформації для роздумів тренерам обох команд. Особливо, мабуть, це стосується нашої збірної. Тому що у першій грі нашої команди проти "картатих" наче і були непогані комбінації, і моменти біля воріт Башковича створювались, але були проблеми з завершальною стадією атак. Точніше, м’яч просто не йшов у ворота балканців (за винятком голу, який забив Білоцерківець). Але все це можна виправити у другій грі, чи не так? Тим більше, мабуть, і самі "синьо-жовті" це розуміють. Тому, є велика ймовірність того, що підопічні Олександра Косенка гратимуть у другому поєдинку проти хорватів значно активніше. І сподіваємось, що це принесе свої плоди.

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Водночас треба згадати і про контратаки хорватів. У першому поєдинку вони були небезпечними. І це ще "картаті" грали напіврезервним складом.

А уявіть собі, що було би, якби у Запоріжжя приїхали лідери хорватської збірної?

Тоді, безумовно, атаки балканської команди були би більш гострими. Але ми бачимо, що і ця команда, яку привіз Мато Станкович, є дуже міцною. Хорвати показали себе непоступливими бійцями в обороні, які заряджені на контратаки. Яка протедія цьому може бути? Один з рецептів ми бачили в першій грі, коли українці грали першим номером. Однак, до підсумкової перемоги це не призвело. Але до неї можуть привести нестандартні дії "синьо-жовтих".

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У Олександра Косенка вистачає гравців, які можуть діяти нестандартно: Шотурма, Корсун, Педяш, Радевич… І, можливо, треба буде зробити акцент саме на їх гру, а не на четвірку з двома "стовпами" Білоцерківцем та Разувановим, які грали в одній "ланці". Принаймні, така думка у автора цих строк. Хоча і без того, скоріше за все, наставник нашої збірної зробить деякі зміни у четвірках. Втім, це поки що лише здогадки…

А чого ж нам все-таки чекати від гри збірної України у поєдинку з хорватами? Все-таки, очікуємо більш впевненої гри попереду. А вона може бути, до речі, і завдяки трибунам, які, сподіваємось, будуть надихати "синьо-жовтих" на хороший результат.

Прогноз: 2:2

Товариська гра

10 березня, 19:00

Запоріжжя, Палац спорту Юність

Україна - Хорватія

Артем ТЕРЕНТЬЄВ

Джерело - 5х5.