Не пропустіть матч Ліги Чемпіонів Манчестер Юнайтед - Барселона онлайн. Матч відбудеться 10.04. 2019. Початок - 22:00.

Трансляцію Манчестер Юнайтед - Барселона дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч МЮ - Барселона: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 2.

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Гру МЮ - Барселона онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 89 гривень. Така ціна дійсна вже з 2 квітня.

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Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Манчестер Юнайтед - Барселона, матчу Ліги Чемпіонів можна починаючи з 21:50, а стартовий свисток пролунає о 22:00.

Раніше повідомлялося, що один з лідерів Барселони може перейти до Ювентуса.

Також у цей же ігровий день свій матч проведуть Аякс і Ювентус.

Джерело - Чемпіон.