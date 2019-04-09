Не пропустіть матч Ліги Чемпіонів Аякс - Ювентус онлайн. Матч відбудеться 10.04. 2019. Початок - 22:00.

Трансляцію Аякс - Ювентус дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Аякс - Ювентус: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 1.

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Гру Аякс - Ювентус онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 89 гривень. Така ціна дійсна вже з 2 квітня.

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Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Аякс - Ювентус, матчу Ліги Чемпіонів можна починаючи з 21:45, а стартовий свисток пролунає о 22:00.

Раніше повідомлялося, що Роналду готовий зіграти з Аяксом.

Також до Ювентуса може перейти лідер півзахисту Барселони.

Джерело - Чемпіон.