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UFC знову показуватимуть в Україні

Вчора 23:51 272 0
Трансляції цього виду спорту можуть стартувати вже влітку
UFC знову показуватимуть в Україні

В Україні повертаються офіційні трансляції найпопулярнішою в світі серії турнірів зі змішаних єдиноборств - UFC.

За інформацією iSport.ua, одна з найбільших міжнародних спортивних телекомпаній Setanta Sports днями купила права на показ UFC в Україні.

Транслювати поєдинки компанія буде на своєму ефірному каналі. У планах запустити спортивний канал з липня.

Setanta Sports базується в Дубліні і володіє спортивними каналами в Великій Британії, США, Канаді, Австралії та Азії.

З 2012 року була запущена спеціальна версія Setanta Sports Євразія, яка веде мовлення російською мовою на території 13 країн пострадянського простору.

2017 року права на показ UFC в Україні купив канал 2+2, який показував бої протягом двох років.

Нагадаємо, Сетанта викупила права на трансляцію АПЛ та показуватиме НБА і НХЛ. Окрім цього вона хоче викупити телеправа на матчі Динамо і Шахтаря.

Джерело - iSport.

#UFC, #телетрансляція, #Сетанта
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