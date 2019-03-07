Setanta показуватиме в Україні НБА та НХЛ

Компанія може розпочати роботу вже 2019 року

Одна з найбільших європейських телекомпаній Setanta Sports хоче запустити в Україні ефірний спортивний канал.

Про це повідомляє Football.ua.

Setanta показуватиме бельгійський чемпіонат, роблячи акцент на клуби з українськими футболістами. Також будуть здійснюватися прямі трансляції АПЛ, НБА, НХЛ, Формули-1, UFC, ATP. Крім цього, Setanta бореться за отримання прав на показ матчів УПЛ.

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Відкриття ефірного телеканалу планується на кінець 2019 року. Ймовірно, що Setanta об'єднуватиметься з якимось із телеканалів України, які вже працюють на ринку. Найбільш реальним варіантом зараз розглядають 2+2. Однак не виключено, що можливо буде об'єднання з телеканалом Футбол або ж Xsport.

Раніше повідомлялося, що Setanta хоче придбати права на трансляції домашніх матчів Динамо, Шахтаря і СК Дніпро-1.

Також телеканал Футбол може втратити права на матчі АПЛ.

Джерело - football.ua.