Відома телекомпанія хоче викупити права на трансляцію матчів Динамо та Шахтаря

Одна з найбільших міжнародних спортивних телекомпаній Setanta Sports має намір брати участь в тендері на покупку прав трансляції матчів УПЛ.

Про це повідомляє football.ua.

Спільно з телеканалом 2 + 2 Setanta Sports ставить собі за мету придбати права на трансляцію домашніх матчів чемпіонату як мінімум трьох клубів української Прем'єр-ліги - Динамо, Шахтаря і СК Дніпро-1, який лідирує в Першій лізі і наступного сезону потрапить в елітний дивізіон.

Setanta Sports базується в Дубліні, Ірландія, і володіє спортивними каналами в Великобританії, США, Канаді, Австралії та Азії.

Нагадаємо, чотири канали хочуть показувати УПЛ.

Джерело - football.ua.