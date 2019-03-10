Мій профіль

Динамо - Арсенал: пряма трансляція

Сьогодні 17:00 326
Геррманн здобула перше золото Чемпіонату світу в персьюті, Меркушина - 15-а
Сьогодні 15:27 530
Джима не візьме участь у персьюті Чемпіонату світу
Сьогодні 14:48 464
Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція жіночої гонки переслідування в Естерсунді
Сьогодні 14:40 939
Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція чоловічої гонки переслідування в Естерсунді
Сьогодні 14:06 790
Шелестюк яскраво повернувся на ринг та здобув перемогу
Сьогодні 10:51 1063
Зінченко — найкращий гравець Манчестер Сіті в лютому
Сьогодні 09:58 962
Лунін отримав найвищу оцінку за матч з Атлетіко
Сьогодні 09:41 1257
Шахтар зіграє з Карпатами, Динамо з Арсеналом. Матчі 21-го туру УПЛ
Сьогодні 06:44 2199
Цуренко здобула вольову перемогу в Індіан-Веллсі
Сьогодні 00:58 3446
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:00 Футбол Динамо - Арсенал: пряма трансляція 326
16:48 ММА Дос Сантос нокаутував Льюїса в головному бою UFC Fight Night 146 1218
16:29 Футбол Фіорентина — Лаціо: де дивитися онлайн-трансляцію матчу 27 туру Серії А 650
16:01 Футбол Ліверпуль переграв Бернлі в 30 турі АПЛ 744
15:49 Футбол Олександрія — Олімпік: де дивитися онлайн-трансляцію матчу 21 туру УПЛ 854
15:41 Баскетбол Михайлюк набрав 21 очко за фарм-клубу Детройта 760
15:27 Біатлон Геррманн здобула перше золото Чемпіонату світу в персьюті, Меркушина - 15-а 530
14:48 Біатлон Джима не візьме участь у персьюті Чемпіонату світу 464
14:40 Біатлон Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція жіночої гонки переслідування в Естерсунді 939
14:26 Футбол Катар запідозрили в корупції 887
14:09 Футбол Арсенал — Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн-трансляцію матчу 30 туру АПЛ 1003
14:06 Біатлон Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція чоловічої гонки переслідування в Естерсунді 790
13:51 Біатлон Бринзак: 4-е місце — на вагу золота 834
13:33 Теніс Цуренко — Пегула: відеоогляд матчу 1098
13:14 Боротьба Прокопевнюк виграла золото Чемпіонату Європи з боротьби 995
13:01 Блог 12 років тому Мессі забив перший хет-трик за Барселону 773
12:56 Біатлон Цимбал потрапив у ТОП-6 юніорського Чемпіонату Європи 680
12:44 Теніс Снігур стала чемпіонкою на турнірі в Єгипті 868
12:31 Футбол Динамо — Арсенал: де дивитися онлайн-трансляцію матчу 21 туру УПЛ 1154
12:24 Теніс Чернишова тріумфувала на турнірі в Анталії 1106
11:58 Бокс Шелестюк повернувся на ринг: відеоогляд двобою 1418
11:42 Футбол Шахтар — Карпати: де дивитися онлайн-трансляцію матчу 21 туру УПЛ 1263
11:01 Бокс 20-річний українець здобув другу перемогу на профі ринзі 1559
10:51 Бокс Шелестюк яскраво повернувся на ринг та здобув перемогу 1063
10:23 Футбол Челсі — Вулвергемптон: де дивитися онлайн-трансляцію матчу 30 туру АПЛ 864

Дос Сантос нокаутував Льюїса в головному бою UFC Fight Night 146

Сьогодні 16:48 1218 0
Бразилець не залишив шансів супернику
Дос Сантос нокаутував Льюїса в головному бою UFC Fight Night 146

Бразильський боєць Джуніор дос Сантос нокаутував американця Дерріка Льюїса у другому раунді UFC Fight Night 146.

Основний кард:

Джуніор дос Сантос переміг Дерріка Льюїса технічним нокаутом у другому раунді (удари руками);

Елізеу Залєскі дос Сантос переміг Кертіса Міллендера задушливим прийомом в першому раунді (удушення ззаду);

Ніко Прайс переміг Тіма Мінса нокаутом в першому раунді (удари руками);

  Актуально: Шелестюк яскраво повернувся на ринг та здобув перемогу.

Благой Іванов переміг Бена Ротвелла одноголосним рішенням суддів (29-28, 29-28, 29-28);

Бене Даріуш переміг Дрю Добера больовим прийомом у другому раунді (трикутник на руку);

Омарі Ахмедов переміг Тіма Беча одноголосним рішенням суддів (30-27, 30-27, 30-27).

У попередньому карді росіянка Яна Куницька перемогла Маріон Рено одноголосним рішенням суддів (29-28, 29-28, 29-28).

Нагадаємо, український боксер може завоювати титул в суперважкій вазі.

Раніше  чемпіона світу роздягли догола і постригли, щоб він уклався у вагу.

Джерело - Чемпіон.

#UFC, #Дос Сантос, #Льюїс, #UFC Fight Night 146
Коментарі ()