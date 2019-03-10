Дос Сантос нокаутував Льюїса в головному бою UFC Fight Night 146

Бразильський боєць Джуніор дос Сантос нокаутував американця Дерріка Льюїса у другому раунді UFC Fight Night 146.
Основний кард:
Джуніор дос Сантос переміг Дерріка Льюїса технічним нокаутом у другому раунді (удари руками);
Елізеу Залєскі дос Сантос переміг Кертіса Міллендера задушливим прийомом в першому раунді (удушення ззаду);
Ніко Прайс переміг Тіма Мінса нокаутом в першому раунді (удари руками);
Актуально: Шелестюк яскраво повернувся на ринг та здобув перемогу.
Благой Іванов переміг Бена Ротвелла одноголосним рішенням суддів (29-28, 29-28, 29-28);
Бене Даріуш переміг Дрю Добера больовим прийомом у другому раунді (трикутник на руку);
Омарі Ахмедов переміг Тіма Беча одноголосним рішенням суддів (30-27, 30-27, 30-27).
У попередньому карді росіянка Яна Куницька перемогла Маріон Рено одноголосним рішенням суддів (29-28, 29-28, 29-28).
Нагадаємо, український боксер може завоювати титул в суперважкій вазі.
Раніше чемпіона світу роздягли догола і постригли, щоб він уклався у вагу.
Джерело - Чемпіон.