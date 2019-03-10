Дос Сантос нокаутував Льюїса в головному бою UFC Fight Night 146

Бразилець не залишив шансів супернику

Бразильський боєць Джуніор дос Сантос нокаутував американця Дерріка Льюїса у другому раунді UFC Fight Night 146.

Основний кард:

Джуніор дос Сантос переміг Дерріка Льюїса технічним нокаутом у другому раунді (удари руками);

Елізеу Залєскі дос Сантос переміг Кертіса Міллендера задушливим прийомом в першому раунді (удушення ззаду);

Ніко Прайс переміг Тіма Мінса нокаутом в першому раунді (удари руками);

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Благой Іванов переміг Бена Ротвелла одноголосним рішенням суддів (29-28, 29-28, 29-28);

Бене Даріуш переміг Дрю Добера больовим прийомом у другому раунді (трикутник на руку);

Омарі Ахмедов переміг Тіма Беча одноголосним рішенням суддів (30-27, 30-27, 30-27).

У попередньому карді росіянка Яна Куницька перемогла Маріон Рено одноголосним рішенням суддів (29-28, 29-28, 29-28).

Нагадаємо, український боксер може завоювати титул в суперважкій вазі.

Раніше чемпіона світу роздягли догола і постригли, щоб він уклався у вагу.

Джерело - Чемпіон.