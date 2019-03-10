Шелестюк яскраво повернувся на ринг та здобув перемогу

Українець впевнено відбоксував восьмираундовий двобій

Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк здобув впевнену перемогу над Мартіном Анхелем Мартінесом в бою, який відбувся в окрузі Орендж, штату Каліфорнія.

Починаючи з середини першого раунду, бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 взяв поєдинок під свій контроль. Він активніше пробивав по супернику і практично не дозволяв контратакувати. У четвертому раунді мексиканець побував в нокдауні, але зміг продовжити бій і довести його до кінця. У підсумку судді одностайним рішенням віддали всі раунди на користь Шелестюка - 80:71, 80:71, 80:71.

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Це вже 17-а перемога 33-річного українця на професійному рингу, яку він здобув після півторарічної паузи.

Нагадаємо, чемпіона світу роздягли догола і постригли, щоб він уклався у вагу.

Тим часом уродженець України завоював титул IBF International у напівсередній вазі.

Джерело - Чемпіон.