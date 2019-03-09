Чемпіона світу роздягли догола і постригли, щоб він уклався у вагу

Завісу, за якою ховався Шон Портер, ледь не опустили передчасно

Чемпіон світу за версією WBC в напівсередній вазі Шон Портер (29-2-1, 17 КО) ледь зумів укластися в ліміт свого дивізіону перед першим захистом пояса.

Про це повідомляється на каналі Fight Hub TV.

На офіційній церемонії зважування перед боєм проти Йорденіса Угаса (23-2, 11 КО) суперник Портера показав вагу 66,2 кг при ліміті в 66,67 кг. У свою чергу, чемпіон перебрав 0,8 кг.

Американцеві дали дві години на те, щоб зігнати зайве. На повторну церемонію Портер вийшов роздягненим догола. Але це не допомогло, чемпіону потрібно було скинути ще 90 грам. І він вирішив зрізати свої косички, після чого вклався в ліміт з вагою 66,5 кг:

Нагадаємо, що уродженець України завоював титул IBF International у напівсередній вазі.

Раніше повідомлялося, що український боксер може завоювати титул в суперважкій вазі.

Джерело - Чемпіон.

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