Український боксер може завоювати титул в суперважкій вазі

Владислав Сіренко проведе бій 27 квітня в Німеччині

Український супертяж, володар титулу WBF International, Владислав Сіренко (10-0, 9 КО) у своєму наступному бою 27 квітня в Карлсруе посперечається за другий пояс в профі-боксі.

Як стало відомо Luckypunch.net, киянин вийде в ринг на поєдинок проти 33-річного представника Аргентини Леандро Даніеля Робутті (6-3, 4 КО).

На кону бою буде стояти пояс Інтернаціонального чемпіона Німеччини.

Нагадаємо, що Усик разом з новим тренером готується до переходу в суперважку вагу.

Раніше Шелестюк повернеться на ринг після тривалої паузи.

Також Мейвезер та Пакьяо ведуть переговори про реванш.

Джерело - Xsport.