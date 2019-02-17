Україна - Росія: анонс і прогноз матчу за третє місце Євро-2019

Євро-2019. Жінки

Фінал чотирьох

17 лютого

Матч за 3 місце

Україна - Росія

Арбітри: Ракель Руано (Іспанія), Зарі Фатхі (Іран), Фатма Езлем Турсун (Туреччина)

Хронометрист: К’яра Перона (Італія)

У матчі за третє місце жіноча збірна України зіграє надприциповий поєдинок проти збірної Росії на Євро-2019.

Після програного півфіналу жіночій збірній України нічого не залишається, окрім як спробувати поборотися за бронзові медалі першого чемпіонату Європи. Додатковим стимулом для наших дівчат має стати той факт, що вони гратимуть проти збірної Росії – більш принципового суперника годі й шукати. До того ж, "перцю" до цього протистояння додає ще й той момент, що майже всі наші футзалістки практично одноголосно кажуть про те, що у них свої рахунки з росіянками. Річ у тім, що торік студентські збірні України та Росії двічі зустрічались у рамках чемпіонату світу серед студентів, який проходив у Казахстані. Тоді підопічні Олега Шайтанова змогли обіграти російську збірну в рамках групового раунду, але, на жаль, поступились у фіналі, ставши лише віце-чемпіонами світу серед студентів. І багато хто з тієї студентської збірної України брав участь у тих поєдинках. Тому, зрозуміло, що бажання реваншу в них є.

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До речі, якщо вже казати про співвідносини обох команд, то тут Росія поки що попереду. П’ять поєдинків між собою зіграли збірні України та Росії. Двічі перемогли українки і, відповідно, тричі – росіянки. Але якщо "синьо-жовті" зможуть перемогти сьогодні, то це буде не тільки третя звитяга над Росією – це буде найвагоміша перемога, з бронзовим відливом.

Якщо згадувати півфінальні поєдинки, то варто згадати, що росіянки, на відміну від нашої команди, не змогли не те, що забити своїм опоненткам по півфіналу (тобто, збірній Іспанії), а і нанести бодай би один удар у ствір воріт "Червоної фурії". У цьому плані, звичайно, українки зіграли проти збірної Португалії трохи краще, забивши гол та створивши кілька ударів у ствір. Хоча це, на жаль, не врятувало від поразки.

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Однак, у плані статистики це, звичайно, має бути невеличкою перевагою на користь українок. До того ж, росіянки, якщо чесно, нічого особливого у грі з Іспанією не показали. Точніше, іспанки не дали своїм опоненткам бодай би щось зробити. Однак, це не означає, що підопічні Євгена Кузьміна не шукатимуть шансів у грі з нашою командою.

На кого варто звернути увагу в складі російської команди? Мабуть, на Ксенію Олькову, яка стала найкращим бомбардиром російської збірної у матчах відбору. Також, безумовно, треба приділити увагу Анастасії Дурандіній, яка створила багато проблем суперницям і під час відбору на Євро, і під час вже згаданого раніше студентського "мундіалю". У тому числі вона дошкуляла і нашій збірній. Не будемо забувати і про Марію Філісову, яка, вочевидь, також ще не сказала свого останнього слова. А взагалі треба також врахувати, що і деякі наші дівчата чудово знають сильні та слабкі сторони російських футзалісток. Адже свого часу Титова, Форсюк та Воловенко грали у чемпіонаті Росії (ясна річ, ще до війни на Сході України), тому, звісно, вони мають досвід ігор проти згаданих вище російських футзалісток. І, можливо, саме їх досвіду не вистачало торік студентській збірній України (особливо якщо мова йде про Форсюк та Титову).

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Але тепер присутність таких досвідчених гравчинь у складі "синьо-жовтих" має стати одним з козирів у рукаві Олега Шайтанова. І ми будемо сподіватись на те, що він спрацює.

Прогноз Чемпіона: 1:1. Перемога збірної України в серії післяматчевих пенальті

Джерело - 5x5.