Україна зіграє проти Росії у втішному фіналі Євро-2019

Жіноча збірна України поступилася збірній Португалії у півфіналі Евро-2019 з рахунком 1:5.

Єдиний гол у нашій команді забила Ганна Сидоренко на 22-й хвилині.

У першому півфіналі збірна Іспанії розбила команду Росії - 5:0.

Тож у матчі за 3 місце на нас чекає магапоєдинок Україна - Росія.

Зазначимо, що втішний фінал відбудеться у неділю, 17 лютого о 17:00.

Євро-2019. Жінки

Фінал чотирьох

15 лютого

Півфінал

Україна - Португалія 1:5 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Сільва, 1:1 - 22 Сидоренко, 1:2 - 28 Гонсалвеш, 1:3 - 33 Ванеса, 1:4 - 39 Сілва, 1:5 - 40 Фіфо

Джерело - Чемпіон.