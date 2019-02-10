Мотор - Фленсбург: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Запорізький гандбольний клуб Мотор у рамках групи B Ліги чемпіонів проведе зустріч із чемпіоном Німеччини Фленсбургом.
Матч відбудеться у Запоріжжі о 18:00.
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Гру можна буде переглянути в прямому ефірі телеканалу Xsport. Трансляція телеканалу доступна за посиланням.
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Нагадаємо, в АПЛ відбудеться мачт Тоттенгем - Лестер та Манчестер Сіті — Челсі.
Джерело - Чемпіон.