Мотор - Фленсбург: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Запорізький гандбольний клуб Мотор у рамках групи B Ліги чемпіонів проведе зустріч із чемпіоном Німеччини Фленсбургом.

Матч відбудеться у Запоріжжі о 18:00.

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Гру можна буде переглянути в прямому ефірі телеканалу Xsport. Трансляція телеканалу доступна за посиланням.

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Нагадаємо, в АПЛ відбудеться мачт Тоттенгем - Лестер та Манчестер Сіті — Челсі.

Джерело - Чемпіон.