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Кубок світу. Чоловіча спринтерська гонка в Кенморі: пряма онлайн-трансляція

Сьогодні 10:27 250 0
Кубок світу. Чоловіча спринтерська гонка в Кенморі: пряма онлайн-трансляція

На сьомому етапі Кубка світу з біатлону в канадському Кенморі відбудеться чоловіча спринтерська гонка.

Напередодні тренерський штаб оголосив склад збірної України на спринт.

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Гонка мала відбутися напередодні, але через сильні морози її перенесли.

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Трансляція спринту розпочнеться о 21:20.

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Відеотрансляція буде доступна за 15 хвилин до гонки.

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Нагадаємо, мас-старт у Кенморі скасували.

Джерело - Чемпіон.

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