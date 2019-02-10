Манчестер Сіті — Челсі: де дивитися матч 26 туру АПЛ

У неділю, 10 лютого, Манчестер Сіті прийме на власному полі Челсі.
Гра Манчестер Сіті — Челсі розпочнеться о 18:00 за київським часом.
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Матч Манчестер Сіті — Челсі покаже в прямому ефірі телеканал Футбол 1.
Актуально: Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію
Окрім цього матч можна переглянути на сайті Oll.tv. Трансляція платна.
Також: Футбол 2 онлайн — дивитися пряму трансляцію
Нагадаємо, Гвардіола вкрай зневажливо оцінив досягнення Реала в останньому десятиріччі.
Джерело - Чемпіон.