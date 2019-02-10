Кубок світу. Жіноча спринтерська гонка в Кенморі: пряма онлайн-трансляція

На сьомому етапі Кубка світу з біатлону в канадському Кенморі відбудеться чоловіча спринтерська гонка.
Напередодні тренерський штаб оголосив склад збірної України на спринт.
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Гонка мала відбутися напередодні, але через сильні морози її перенесли.
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Трансляція спринту розпочнеться о 23:45.
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Відеотрансляція буде доступна за 15 хвилин до гонки.
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Нагадаємо, мас-старт у Кенморі скасували.
Джерело - Чемпіон.