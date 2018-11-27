Міністр спорту Жданов зробив офіційну заяву, щодо проведення спортивних заходів в Україні. ФОТО

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов дав пояснення, щодо проведення спортивних змагань після запровадження воєнного стану.

Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

"Міністерство молоді та спорту працює в штатному режимі: реалізуються молодіжні заходи та проекти, проводяться та фінансуються заплановані навчально-тренувальні збори національних збірних команд, виїзди на міжнародні змагання (крім, країни-агресора РФ), спортивні та фізкультурно-оздоровчі заходи передбачені в Єдиному календарному плані на 2018 рік.

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Рішення щодо участі спортсменів-військовослужбовців та офіцерів ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, МВС, Держприкордонслужби, інших силових відомств у спортивних заходах в умовах воєнного стану - приймається їх безпосереднім командуванням.

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Указом Президента України НЕ скасовуються жодні спортивні турніри національного та міжнародного рівня, що заплановані до проведення в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Вінницькій областях.

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Як і раніше, обмеження щодо проведення масових спортивних заходів можуть застосовуватися лише в разі наявності інформації про серйозну небезпеку для громадян, яка отримана від Служби безпеки України та правоохоронних органів. Міністерство молоді та спорту, відповідні національні федерації з видів спорту та організатори змагань окремо інформуватимуть суспільство про кожен такий випадок. При цьому, зрозуміло, що при проведенні масових спортивних заходів в даний час будуть посилені заходи безпеки. Зберігаємо спокій і захищаємо Україну!", — написав у зверненні Ігор Жданов.

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Джерело - Чемпіон.