Матч відбору до Чемпіонату світу відбудеться в Запоріжжі попри воєнний стан

У понеділок, 26 листопада, Верховна Рада затвердила указ президента України Петра Порошенка про введення воєнного стану з 28 листопада в 10 областях, у тому числі й Запорізькій.

Саме в цьому місті відбудеться матч кваліфікації чоловічого Чемпіонату світу-2019, в рамках якого збірна України прийматиме чемпіонів Європи команду Словенії.

Запровадження воєнного стану не вплине на проведення матчу, оскільки заборони на проведення спортивних заходів немає.

Нагадаємо, чим загрожує воєнний стан спорту дізнавайтесь у нашому матеріалі.

Тим часом Мурзін довикликав двох баскетболістів у збірну.

Джерело - ФБУ.