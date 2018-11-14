У ДТП загинув український чемпіон світу з армрестлингу

Український чемпіон світу та Європи з армрестлингу Андрій Пушкар загинув у ДТП.

Про це повідомляє UA-Football.

33-річний Андрій Пушкар загинув у наслідок дорожньо-транспортної пригоди на автодорозі Київ-Чоп. Повідомлення до поліції про це надійшло 14 листопада, близько 15:00.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Citroen не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою.

Унаслідок ДТП водій та пасажир фургону загинули на місці. За інформацією видання Тернополяни, за кермом автомобіля був Андрій Пушкар.

Нагадаємо, у Перу зірвався у прірву автобус з дитячою футбольною командою.

Раніше, два гравця Арсеналу потрапили у ДТП під Києвом.

Джерело - UA-Football.