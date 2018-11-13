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Жахлива ДТП в Перу: автобус з дитячою командою зірвався в прірву. ВІДЕО

Вчора 21:10 702 0
Жахлива ДТП в Перу: автобус з дитячою командою зірвався в прірву. ВІДЕО

На півночі Перу, в регіоні Чачапояс автобус з дитячою командою зірвався в 90-метрову прірву.

Про це повідомляє ukranews.com, з посиланням на Peru21.

Внаслідок ДТП загинули водій і шестеро підлітків у віці 13-14 років.

Крім того, ще 11 осіб отримали травми.

Як повідомляється, автобус прямував на юнацький чемпіонат з футболу. Несподівано, з невідомих причин, він злетів з дороги і впав у 90-метрову прірву.

На місці подій працюють рятувальники і поліція. Пораненим надається необхідна медична допомога.

Влада повідомила, що поранених доставили в лікарню Чачапояс і що дітей якомога швидше доставлять до Інституту здоров'я дитини, в Сан-Борха.

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Також, російські фани скалічилися в аварії у римському метро.

Джерело - ukranews.com.

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