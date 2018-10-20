Два гравця Колоса потрапили у жахливу ДТП. ВІДЕО

Футболісти Колоса Олексій Зозуля та Василь Литвиненко стали учасниками смертельної ДТП.

Про це повідомляє FootballHub

Аварія сталася на трасі Київ-Одеса. Зозуля та Литвиненко зазнали незначних ушкоджень, вони відмовилися від госпіталізації.

За повідомленням dtp.kiev.ua зіткнулося кілька автомобілів. Удар був такої сили, що один з автомобілів перевернуло. Один з учасників ДТП не подає ознак життя.

Нагадаємо, поліція допитала представників Колоса у справі про договірні матчі.

Раніше, футболіст Олімпіка спричинив ДТП на парковці у Києві.

Джерело - FootballHub.