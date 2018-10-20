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Два гравця Колоса потрапили у жахливу ДТП. ВІДЕО

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Два гравця Колоса потрапили у жахливу ДТП. ВІДЕО

Футболісти Колоса Олексій Зозуля та Василь Литвиненко стали учасниками смертельної ДТП. 

Про це повідомляє FootballHub

Аварія сталася на трасі Київ-Одеса. Зозуля та Литвиненко зазнали незначних ушкоджень, вони відмовилися від госпіталізації. 

За повідомленням dtp.kiev.ua зіткнулося кілька автомобілів. Удар був такої сили, що один з автомобілів перевернуло. Один з учасників ДТП не подає ознак життя. 

Нагадаємо, поліція допитала представників Колоса у справі про договірні матчі

Раніше, футболіст Олімпіка спричинив ДТП на парковці у Києві

Джерело - FootballHub.

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