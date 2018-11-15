Дивитися онлайн Хорватія - Іспанія: пряма трансляція 15.11.2018

Не пропустіть матч Ліги націй у групі А Хорватія - Іспанія онлайн. Матч відбудеться 15.11. 2018. Початок - 21:45.

Трансляцію Хорватія - Іспанія дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

В Україні пряму трансляцію гри Хорватія - Іспанія покаже телеканал Футбол 2.

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Гру Хорватія - Іспанія онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень. Така ціна дійсна вже з 1 жовтня.

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Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Хорватія - Іспанія, матчу Ліги Націй можна починаючи з 18:25, а стартовий свисток пролунає о 18:30.

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Джерело - Чемпіон.