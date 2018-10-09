Українка Чорній стала чемпіонкою Олімпійських ігор

Українська шпажистка Катерина Чорній принесла Україні першу золоту медаль юнацьких Олімпійських ігор в Буенос-Айресі.

Про це повідомляє НОК України.

Катерина впевнено пройшла груповий етап. Там вона виграла чотири з шести поєдинків. А в турі на вибування виступила бездоганно.

У фіналі талановита українка перемогла чемпіонку світу серед кадетів Се Кєйлінь Сінь Янь з Гонконгу з рахунком 11:9.

Це друга медаль у скарбничці української команди. В стартовий день змагань бронзу виграв Олег Вередиба.

Нагадаємо, Веридиба прокоментував свою бронзу на ОІ.

Також, збірна України з баскетболу здобула другу перемогу на ЮОІ.

Джерело - НОК.